Betroffen ist weiterhin vor allem Paderborn mit jetzt 22 aktuell Infizierten, weitere aktive Fälle in Bad Lippspringe (2), Bad Wünnenberg (2), Borchen (2), Delbrück (6), Hövelhof (3), Salzkotten (1). In Altenbeken, Büren und Lichtenau ist derzeit niemand infiziert.

Drei Patienten auf Intensivstation

Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie steigt auf 802, Stand 17. August, 11 Uhr. 730 Menschen im Kreis Paderborn haben eine akute COVID-19-Infektion überstanden. Vier Corona-Patienten befinden sich im Krankenhaus, von denen drei auf der Intensivstation behandelt werden müssen.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich nach ihrem Urlaub umgehend nach Hause begeben, in häuslicher Quarantäne verbleiben und sich unverzüglich mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen. Das geht auch über ein Online-Formular, das unter www.kreis-paderborn.de/corona eingestellt ist. Die Risikogebiete werden auf den Seiten des Robert Koch-Instituts veröffentlicht. Auf den Corona-Seiten des Kreises Paderborn ist ein entsprechender Link gesetzt.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr sowie am Samstag von 12 bis 16 Uhr unter Telefon 05251/3083333 zu erreichen.

Innerhalb von 72 Stunden testen lassen

Rückreisende aus Risikogebieten müssen sich innerhalb von 72 Stunden, andere Einreisende aus dem Ausland können sich kostenlos nach der Einreise innerhalb von 72 Stunden testen lassen.

Für einen solchen Test braucht man keine Bescheinigung des Gesundheitsamtes. Betroffene können sich direkt an ihren Hausarzt wenden. Zuvor sollte aber unbedingt in der Praxis angerufen werden, um einen Temin zu vereinbaren. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat eine Internetseite ( https://www.coronatestpraxis.de/ ) eingerichtet, auf der man sich die nächstgelegenen, testenden Arztpraxen in Westfalen-Lippe anzeigen lassen kann.

Alle Infos: www.kreis-paderborn.de/corona .