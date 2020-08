„Es ist ein Unding, wenn erst jetzt nach Monaten der Diskussion über einen Sanierungsplan mit denen gesprochen wird, die die Hauptlast der Sanierung zu tragen haben”, sagte Weigel und bezog sich auf die am Dienstag veröffentlichte Aussage Cezannes, mit dem Betriebsrat Verhandlungen über einen Sozialplan für etwas mehr als 100 Beschäftigte zu beginnen. Weigel sagte, aus einem vorangegangenen Gespräch mit Vertretern der Gewerkschaft Verdi sei bekannt, dass die Beschäftigten darüber von der Geschäftsführung bisher nicht informiert worden seien.

Weigel und Paderborns SPD-Kreisvorsitzender Burkhard Blienert hatten kurzfristig die SPD-Kreistagsfraktionen der weiteren Anteilseigner an der Flughafengesellschaft eingeladen. Die Fraktionsspitzen aus Bielefeld, den Kreisen Lippe, Soest, Höxter und Hochsauerland berieten die anstehenden Entscheidungen zur Sanierung des wirtschaftlich angeschlagenen Airports. Man bewertete den Flughafen als wichtigen Standortfaktor der Region und war sich einig, dass unabhängig von der Frage des Ausstiegs mancher Gesellschafter aus der Flughafen-GmbH eine Geschäftsführung ohne Entlastung für 2019 nicht das Vertrauen genieße, zielführend an der Sanierung im Rahmen der geplanten Insolvenz in Eigenverwaltung mitzuarbeiten.