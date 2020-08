Sieben neue Corona-Fälle im Kreis Paderborn

Paderborn (WB). Sieben neue Covid-19-Fälle (vier in Paderborn, je ein Fall in Delbrück, Hövelhof und Salzkotten): Die Zahl der aufsummierten bestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie steigt damit auf 813 (Stand 20. August, 11 Uhr). Aktuell sind 47 Menschen in sieben Kommunen mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen ist weiterhin vor allem Paderborn mit jetzt 28 aktuell Infizierten, weitere aktive Fälle in Bad Lippspringe (2), Bad Wünnenberg (2), Borchen (2), Delbrück (7), Hövelhof (4), Salzkotten (2). In Altenbeken, Büren und Lichtenau ist derzeit offiziell niemand infiziert.

Von Westfalen-Blatt