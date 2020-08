„Säulen der Gesellschaft“

Seit Jahrzehnten schon stellt der Schloß Neuhäuser Pavlicic den Großteil seiner Zeit in den Dienst des Ehrenamtes und bekleidet unzählige Ämter – im Kreis Paderborn und weit darüber hinaus. „Der Tag von Michael Pavlicic scheint mehr als 24 Stunden zu haben“, scherzte Landrat Müller.

„Wir leben in einem Raum mit einer hohen kulturellen Bedeutung, der es wert ist, dass wir uns um ihn kümmern“, beschreibt Pavlicic seine Motivation für die ehrenamtliche Arbeit. Zweimal jährlich lädt der Kreisheimatpfleger zu Tagungen ein, um gemeinsam mit den Ortsheimatpflegern und -chronisten aktuelle Themen der Heimatpflege zu erörtern, anzustoßen und voranzutreiben und Wissenswertes aus Heimatforschung und -geschichte zu konkretisieren.

Ehrung und 85. Geburtstag

Bei dieser Arbeit stets zur Seite steht Pavlicic sein Weggefährte und Stellvertreter Rudolf Koch aus Altenbeken. Auch Koch, der am Tag der Ehrung durch den Landrat seinen 85. Geburtstag feierte, ist mit Leib und Seele seinem Ort und der Region verbunden. Tausende Fotos und zahlreiche heimatkundliche Beiträge hat der passionierte Hobbyfotograf und Autor in der Vergangenheit genutzt, um die Ereignisse seiner Heimat zu dokumentieren.

„Seit Beginn an verfolgen Sie beide das Ziel, Werte, Traditionen und Bräuche, die Generationen vor uns gelebt haben, nicht leichtfertig über Bord zu werfen“, lobt Landrat Müller. Wichtige Säulen ihrer Arbeit waren deshalb in der Vergangenheit unter anderem die Mitarbeit bei der Resolution gegen die Schließung des Museums Kaiserpfalz in Paderborn.

Als Pavlicic und Koch vor 25 Jahren ihre Ämter erstmals übernahmen, gab ihnen der damals scheidende Kreisheimatpfleger Eckhart Hartmann mit auf den Weg: „Die Übernahme eines Ehrenamtes bedeutet stets einen Sprung in einen unerschöpflichen Arbeitsbereich.“ Doch haben Michael Pavlicic und Rudolf Koch diese jahrzehntelange Tätigkeit nie als Arbeit gesehen.

Weitere Ämter übernommen

Beide machen ihren „Job“ gern und sehen ihn als Einsatz und Engagement für die Allgemeinheit. „Wir brauchen Menschen wie Sie beide. Menschen, die als wichtige Säulen in unserer Gesellschaft mittragen und gestalten, was Heimat, Wir-Gefühl und Gemeinschaft ausmacht“, würdigt Manfred Müller das Engagement der beiden.

Wer das Amt des Kreisheimatpflegers ausübt, der übernimmt mit dieser Wahl automatisch zwei weitere Posten. Michael Pavlicic ist auch stellvertretender Vorsitzender des Vereins „die warte e.V.“, der verantwortlich ist für die Herausgabe der gleichnamigen Heimatzeitschrift der Kreise Paderborn und Höxter.

Außerdem sind sowohl Pavlicic als auch Koch Mitglieder der Bewertungskommission des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“, die regelmäßig die Dörfer des Kreises Paderborn bereist. Zudem ist der rüstige Ur-Altenbekener Rudolf Koch seit mehr als 30 Jahren in der Eggegemeinde als Heimatpfleger und Chronist aktiv.

Pavlicic kandidiert erneut

Beide wurden erstmalig am 1. März 1995 in ihre heutigen Ämter gewählt und stellten sich in der Vergangenheit mehrfach der Wiederwahl zum Kreisheimatpfleger und Stellvertreter zur Verfügung. In diesem Jahr steht satzungsgemäß im zweiten Halbjahr wieder die Wahl an.

Wie und ob sie unter Corona-Bedingungen stattfinden kann, wird zurzeit noch erörtert. Fest steht bereits jetzt, dass Rudolf Koch dankbar auf 25 Jahre zurückblickt und sein langjähriges Amt niederlegen wird. Michael Pavlicic will dagegen für eine weitere fünfjährige Amtszeit kandidieren.