Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Paderborn (WB). Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen gegen 2.20 Uhr ist auf der Straße Am Krebsbach in Schloß Neuhaus ein am Fahrbahnrad geparkter Chevrolet Camaro beschädigt worden. Wie die Polizei durch Zeugenaussagen und die Spurenlage ermitteln konnte, war ein grüner Opel Vectra beim Vorbeifahren mit dem geparkten Pkw kollidiert.

Von Westfalen-Blatt