CDU will Picknickplatz am Almeradweg

Dabei schwebt der CDU vor, dass die Alme in diesem Bereich teilrenaturiert wird, und zwar analog zur Gestaltung der Pader vor der Paderhalle in der Innenstadt. Zudem soll der Bereich mit Spielgeräten, Tischen und Bänken möbliert werden, um beispielsweise Nutzern des Almeradweges einen ansprechenden Picknickplatz zu bieten. Außerdem soll der Bau von stabilen Fahrradständern in der Konzeption berücksichtigt werden. Jacobs äußerte den Wunsch, dass die Ergebnisse über Machbarkeit und geschätzte Kosten bereits zu den Haushaltsberatungen vorliegen, damit das Vorhaben gegebenenfalls berücksichtigt werden könne.

Florian Rittmeier (Grüne) gab zu bedenken, dass auch der mögliche Einfluss der Neugestaltung auf eine Reaktivierung der Almetalbahn geprüft werden solle. „Nicht, dass wir uns da etwas buchstäblich verbauen.“ Grundsätzlich begrüßte er die Idee, ebenso wie Ulrich Koch für die SPD. Lediglich Reinhard Borgmeier (Linksfraktion) enthielt sich in der Abstimmung. Die Idee sei gut, er warne aber davor, eine Erwartungshaltung bei den Bürgern auszulösen, die vor dem Hintergrund der Coronafolgen möglicherweise nicht gehalten werden könnten.