Die Täter durchtrennten an der Rückseite des Gebäudes mehrere Streben eines Metallzauns und bogen den Zaun auf, um auf das Betriebsgelände zu gelangen. An der Rückwand setzten die Täter unbekanntes Stemmwerkzeug an, und brachen ein Loch in die massiv gemauerte Außenwand mit dicker Isolierschicht.

Nach ersten Erkenntnissen machten die Einbrecher keine Beute. Bei Tatentdeckung waren an der Frontseite des Gebäudes die Rollläden eines Fensters herausgerissen und lagen auf einem Grünstreifen. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter Telefon 05251/3060 entgegen.