Zahl der aktiven Corona-Fälle sinkt deutlich

Paderborn (WB). Drei neue Covid-19-Fälle (zwei in Paderborn, ein Fall in Delbrück), gleichzeitig ist die Zahl der Genesenen um 16 gestiegen. Unterm Strich sinkt deshalb die Zahl der aktiven Fälle um 13 gegenüber dem Vortag. Aktuell sind 40 Menschen in sechs Kommunen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 25. August, 11 Uhr).

Von Westfalen-Blatt