Flughafen Paderborn-Lippstadt: Ausschuss stimmt für Sanierung

Paderborn (WB/mba/dpa). Der Flughafen Paderborn/Lippstadt soll nach dem Willen des Kreis- und Finanzausschusses des Kreises Paderborn saniert und in kleinerer Form fortgeführt werden. Mit den Stimmen der CDU und SPD sprach sich der Ausschuss am Montag in nichtöffentlicher Sitzung für eine Insolvenz in Eigenverwaltung aus.

Von Westfalen-Blatt