Flughafen Paderborn/Lippstadt soll saniert werden

Paderborn (WB). Der Flughafen Paderborn/Lippstadt soll nach dem Willen des Kreis- und Finanzausschusses des Kreises Paderborn saniert und in kleinerer Form fortgeführt werden. Mit den Stimmen der CDU und SPD sprach sich der Ausschuss am Montag in nicht-öffentlicher Sitzung für eine Insolvenz in Eigenverwaltung aus.

Von Matthias Band