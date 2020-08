Paderborn (WB). Vier neue Covid-19-Fälle (zwei in Paderborn, je ein Fall in Delbrück und Salzkotten), ein weiterer Corona-Erkrankter gilt als genesen: Unterm Strich steigt die Zahl der aktiven Fälle um drei: Aktuell sind 43 Menschen in sechs Kommunen mit dem Coronavirus infiziert.

Von Westfalen-Blatt