Kampf gegen Windmühlen

„Ich war 42 Jahre Polizeibeamter und habe den Rechtsstaat vertreten. Hier aber wird der Rechtsstaat mit Füßen getreten, und wir Bürger werden im Regen stehen gelassen“, ereifert sich Kortebusch. Er wirft dem Lanuv vor, dem Kreis Paderborn ein „Gefälligkeitsgutachten“ erstellt zu haben. Schließlich sei der Kreis nicht nur Genehmigungsbehörde für Windkraftanlagen, sondern sei mit eigenen Anlagen auf dem Areal der Mülldeponie Alte Schanze auch selbst Betreiber.

Diesen Vorwurf untermauert der Dahler mit eigenen Messungen, die über drei Monate mit einem geeichten Gerät in seinem Garten vorgenommen wurden. „Dabei erreichten die Werte je nach Windlage 50 Dezibel, in der Spitze sogar 60 Dezibel“, sagt Kortebusch. Um belastbare Daten zu erreichen, wurden die Bediener des Gerätes sogar eigens vom Hersteller geschult.

Alfred Kossmann, Marcus Haeusler und Heiner Kortebusch (von links) fordern die nächtliche Drosselung von Windkraftanlagen im Umfeld ihrer Wohnhäuser. Unterstützung erhalten sie von Volker Tschischke, Sprecher von Vernunftkraft OWL. Foto: Per Lütje

Entsprechend konnten es Kortebusch und seine Mitstreiter nicht fassen, als sie das Gutachten des Lanuv in Händen hielten. Dort sind Lärmpegel zwischen 34 und 39 Dezibel aufgeführt. Und zulässig sind in dem als allgemeines Wohngebiet ausgewiesenem Dahler Wohnviertel im Bereich der Straße Lange Trift nächtliche Werte von 40 Dezibel. Für Kortebusch hat die Angelegenheit „ein Geschmäckle“: „Würden wir als reines Wohngebiet gelten, und ein solches haben wir de facto, läge der Grenzwert bei 35 Dezibel. Dann wäre das Gutachten sicherlich zu dem Schluss gekommen, dass der gemessene Höchstwert bei 34 Dezibel liegt.“

Heiner Kortebusch und seine Mitstreiter legen wert auf die Feststellung, dass es ihnen nicht darum geht, die Windkraftanlagen zu entfernen. „Es geht uns nicht um die Optik. Wir wollen unsere Nachtruhe. Wenn aber in einer Entfernung von 860 Metern eine 200 Meter hohe Windkraftanlage unter Volllast läuft, ist an Schlaf nicht zu denken.“

Irritation über Messwerte

Drei Monate war die Lärmmessanlage des Lanuv im Garten von Heiner Kortebusch aufgebaut. Mittels einer Fernbedienung konnte der Dahler die Messungen selbst starten. „Dann wurden jeweils eine Stunde lang die Geräusche aufgezeichnet.“ Insgesamt zehn Mal drückte Kortebusch den Knopf der Fernbedienung – und zwar immer dann, wenn der nächtliche Lärm der Windkraftanlagen seiner Ansicht nach besonders groß war. Entsprechend lagen dem Lanuv Audiodateien über zehn Stunden vor. So habe der Ex-Polizist in eine dieser Dateien Einblick nehmen können, und dort seien Geräuschpegel bis zu 49 Dezibel aufgetreten. „In dem Gutachten taucht das aber merkwürdigerweise nicht auf“, sagt er. Vielmehr seien in dem Gutachten Werte „schön gerechnet“ worden, indem von den Sachverständigen aufgeführt wird, dass Wind, Regen und andere Störgeräusche zu Ausreißern bei den Messungen geführt hätten.

Ob Kortebusch einen weiteren Versuch unternehmen will, eine Drosselung der Anlagen in der Nacht zu erreichen, ist noch nicht entschieden. Dass er und seine Frau dessen ungeachtet künftig dennoch gut schlafen können, dafür hat der Dahler tief in die Tasche gegriffen und vor wenigen Wochen für einen fünfstelligen Betrag dreifach verglaste Schallschutzfenster einsetzen lassen. „Jetzt haben wir zwar Ruhe, aber dafür keine frische Luft mehr.“