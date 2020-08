Es hat bereits Versuche gegeben, die Funktionsfähigkeit der Anlage durch das Besprühen der Scheiben zu beeinträchtigen. Das Graffiti konnte jedoch nach kurzer Zeit wieder entfernt werden, hieß es seitens der Stadt.

Bislang wurde der Anhänger mit der komplexen Technik am Paderwall, an der Detmolder Straße, an der Bahnhofstraße und am Berliner Ring eingesetzt. Seit Dienstag steht das auffällige Messgerät am Heinz-Nixdorf-Ring. Bislang liegt von diesem Standort noch keine Auswertung vor.

Verwarngeld für die meisten Fahrer

Allerdings gibt es einen „Rekordhalter“, der von Dana auf dem Berliner Ring erwischt worden ist. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 60 km/h wurde eine Geschwindigkeit von 110 km/h nach Abzug der Toleranzgrenze gemessen, teilt die Stadt mit.

Von den bisher 1224 geschossenen Blitzerfotos müssen die allermeisten Autofahrer mit einem Verwarngeld rechnen. 28 Fahrer erwartet jedoch ein Bußgeldbescheid. Der gilt in geschlossener Ortschaft bei einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 Stundenkilometern.

An den Standorten Detmolder Straße, Bahnhofstraße und Berliner Ring erfolgte eine Messung in beide Fahrtrichtungen. Dabei sollen im Moment Erfahrungen gesammelt. Die Stadt will Dana drei Monate lang testen. Das gepanzerte Messgerät kostet rund 250.000 Euro.