Drei neue Corona-Fälle in Paderborn

Paderborn (WB). Drei neue Covid-19-Fälle in der Stadt Paderborn, gleichzeitig ist die Zahl der Genesenen kreisweit um fünf gestiegen. Unterm Strich sinkt deshalb die Zahl der aktiven Fälle um zwei gegenüber dem Vortag . Das hat der Kreis Paderborn am Freitag vermeldet. Aktuell sind demnach 42 Menschen in sieben Kommunen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert.