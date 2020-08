Demonstration gegen AfD-Kundgebung

Paderborn (WB/itz/ag). Unter dem Titel „Für eine wertkonservative Wende in Paderborn“ hat die Paderborner AfD für 17.30 Uhr an diesem Sonntag eine Kundgebung an der Herz-Jesu-Kirche in Paderborn unter anderem mit der stellvertretenden Vorsitzenden der Bundestagsfraktion Beatrix von Storch angekündigt. Das Paderborner Bündnis gegen Rechts hat daher zur Gegendemonstration aufgerufen. Das WESTFALEN-BLATT berichtet aus der Paderborner Innenstadt.

Von Westfalen-Blatt