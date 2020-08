Paderborn (WB). Wegen Gasgeruchs in Höhe der Raiffeisen-Tankstelle an der B 64 ist die Paderborner Feuerwehr am Sonntag gegen kurz nach 5 Uhr in der Frühe alarmiert worden. Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte einen starken Gasgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt.

Von Westfalen-Blatt