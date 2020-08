Radfahrerin hatte sich bei Sturz in Schloß Neuhaus schwer am Kopf verletzt

Paderborn-Schloß Neuhaus (WB). Die 81-jährige Frau, die am 18. August mit ihrem Fahrrad auf der Fußgängerbrücke Almering in Paderborn-Schloß Neuhaus gestürzt war, ist am frühen Sonntagmorgen an ihren schweren Verletzungen verstorben. Das teilte am Montag die Polizei mit.