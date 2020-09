„Eine starke Erfahrung“

Paderborn (WB). In der letzten Phase ihres Lebens sollen Menschen einen guten Begleiter an ihrer Seite haben. Das ist das Ziel des neuen Hospizdienstes „AchtsamZeit“, den der Verein für katholische Altenhilfeeinrichtungen (VKA) im Herbst gründet. Am 10. September informiert der VKA im Haus St. Elisabeth Paderborn über den neuen Hospizdienst und die Ausbildung für Ehrenamtliche.

Von Westfalen-Blatt