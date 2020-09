Betroffen ist weiterhin vor allem Paderborn mit jetzt 31 aktuell Infizierten, weitere aktive Fälle in Delbrück (6), Bad Lippspringe (3), Bad Wünnenberg (2), Borchen (1), Hövelhof (2), Salzkotten (1). In Altenbeken, Bürenund Lichtenau ist derzeit offiziell niemand infiziert. Zwei Corona-Patienten befinden sich derzeit im Krankenhaus, von denen einer intensivmedizinisch behandelt werden muss.

Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie steigt somit auf 836, Stand 1. September, 11 Uhr. 756 Menschen im Kreis Paderborn haben eine akute Corona-Infektion überstanden. 34 Menschen sind in Verbindung mit einer Infektion verstorben.

Aktualisierte Coronaschutzverordnung ab 1. September

Am heutigen 1. September ist eine aktualisierte Coronaschutzverordnung in Kraft getreten. Ziel des Bundes und der Länder ist es, Infektionen auch lokal zu bekämpfen. Überall dort, wo sich Infektionen häufen, soll schnell und gezielt gegengesteuert werden, um einen Lockdown zu verhindern. Ein wesentlicher Indikator ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage, die so genannte 7-Tages-Inzidenz: Liegt dieser Wert über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, sollen die betroffenen Kommunen, das Landeszentrum Gesundheit und die zuständige Bezirksregierung umgehend konkrete Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ergreifen. Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 50 sind zwingend zusätzliche Schutzmaßnahmen anzuordnen.

Für den Kreis Paderborn mit seinen 306.890 Einwohnerinnen und Einwohnern ist der neue kritische Wert von 35 bei einer Zahl von 108 Neuinfektionen innerhalb einer Woche, der Grenzwert von 50 ist bei einer Zahl von 154 Neuinfektionen innerhalb einer Woche erreicht. In den letzten sieben Tagen wurden 14 neue Fälle bestätigt. Das entspricht einer aktuellen 7-Tages-Inzidenz von 4,6.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, Samstag von 12 bis 16 Uhr unter der Tel. 05251/3083333 zu erreichen.