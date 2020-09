Aktuell sind 36 Menschen in sieben Kommunen mit dem Coronavirus infiziert. Paderborn hat jetzt noch 23 aktive Fälle, weitere in Delbrück (6), Hövelhof (3), Bad Wünnenberg (2), Bad Lippspringe (1), Salzkotten (1). In Altenbeken, neu: Borchen, Büren und Lichtenau ist derzeit offiziell niemand infiziert. Zwei Corona-Patienten befinden sich weiter im Krankenhaus, von denen einer intensivmedizinisch behandelt werden muss.

Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie steigt auf 841 (Stand 3. September, 11 Uhr). 771 Menschen im Kreis Paderborn haben eine akute Covid-19-Infektion überstanden. 34 Menschen sind in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

Alle weiteren Entwicklungen rund um das Coronavirus lesen Sie im Newsblog des WESTFALEN-BLATTES.