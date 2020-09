Zonta-Club spendet für die Tafel

Paderborn (WB). An vielen Stellen verstärken die Auswirkungen der Corona-Pandemie bestehende Problem noch einmal. Auch für die Paderborner Tafel zeigt sich täglich, wie die gegenwärtige Situation den Finger in die Wunde legt, denn bei der kostenlosen Lebensmittelausgabe an Menschen in schwieriger finanzieller Situation wird ein vermehrter Bedarf spürbar.

Von Westfalen-Blatt