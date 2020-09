Nach SEK-Einsatz in Paderborn: 83-jähriger Mann in verschlossenem Tresorraum der Volksbank entdeckt

Paderborn (WB/ca/wip/mba/itz). Die Polizei hatte eine Geiselnahme in der Volksbank nicht ausschließen können: Am Freitagabend ist es in der Paderborner Innenstadt deshalb zu einem SEK-Einsatz gekommen. Dabei wurde in einem verschlossenen Tresorraum ein 83-jähriger Mann entdeckt. Warum er dort war, ist unklar.