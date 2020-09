Einbruch in Bäckerei

Paderborn (WB). Die Polizei hat am Sonntagabend einen Mann (36) vorläufig festgenommen, der in eine Bäckerei an der Rosenstraße eingebrochen war. Der 36-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, stand laut Polizei „augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten“. Er wurde wegen seines Allgemeinzustands zur medizinischen Versorgung in das St.-Vincenz-Krankenhaus gebracht.

Von Westfalen-Blatt