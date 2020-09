Warum rief niemand im Tresorraum an?

Polizei-Großeinsatz an der Paderborner Volksbank 1/23 Foto: meierpress

Foto: meierpress

Foto: meierpress

Foto: meierpress

Foto: meierpress

Matthias Wippermann Foto: Matthias Wippermann

Ingo Schmitz Foto: Ingo Schmitz

Ingo Schmitz Foto: Ingo Schmitz

Matthias Wippermann Foto: Matthias Wippermann

Matthias Wippermann Foto: Matthias Wippermann

Matthias Wippermann Foto: Matthias Wippermann

Matthias Wippermann Foto: Matthias Wippermann

Matthias Wippermann Foto: Matthias Wippermann

Matthias Wippermann Foto: Matthias Wippermann

Matthias Wippermann Foto: Matthias Wippermann

Ingo Schmitz Foto: Ingo Schmitz

Ingo Schmitz Foto: Ingo Schmitz

Matthias Wippermann Foto: Matthias Wippermann

Matthias Wippermann Foto: Matthias Wippermann

Matthias Wippermann Foto: Matthias Wippermann

Matthias Wippermann Foto: Matthias Wippermann

Matthias Wippermann Foto: Matthias Wippermann

Ingo Schmitz Foto: Ingo Schmitz

Warum der Senior, der offenbar den Alarm ausgelöst hatte, nicht das Telefon im Tresorraum benutzte, ist weiterhin nicht bekannt. Um 21.40 Uhr begannen SEK-Beamte schließlich mit der Durchsuchung des Gebäudes. Die Frage, warum zuvor niemand in dem Tresorraum angerufen hat, ließen Bank und Polizei am Montag unbeantwortet, zumal die Frau des 83-Jährigen ihren Mann bereits gegen 21 Uhr als vermisst gemeldet hatte. Hätte das Versehen mit dem eingeschlossenen Kunden so vielleicht schneller aufgeklärt werden können? Der Mann musste fast sechs Stunden in dem Raum ausharren.

Dem 83-Jährigen soll es unterdessen gut gehen. Wie die Volksbank auf Anfrage mitteilte, hat der Bank-Vorstand den Kunden am Montag besucht. Er sei „erfreulicherweise wohlauf“. Ob er eine Entschädigung erhält, wollte die Bank nicht sagen. Derzeit werde geprüft, wer für die Einsatzkosten aufkomme. Auch die Frage, welche Konsequenzen dem Mitarbeiter drohen, der den Tresorraum abgeschlossen hat, obwohl sich der Mann noch in dem Raum befand, ließ die Bank unbeantwortet.