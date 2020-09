Die Tat in Elsen geschah nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Montag (7. September). Ein VW-Transporter (Bulli), der am Mittelweg abgestellt war, wurde aufgebrochen, neben Werkzeugen wurde ein Navigationsgerät gestohlen.

Für den Diebstahl in Sande gibt die Polizei den Zeitraum von Mittwoch, 2. September, bis Montag, 7. September, an. Dort wurden aus einem Fahrzeug am Franzosenbach zwei hochwertige Bohrmaschinen gestohlen.

Hinweise zu beiden Fahrzeugaufbrüchen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251/3060 entgegen.