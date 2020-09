Der Täter habe sich in einer Dreiergruppe befunden, als er der Frau an der Buszentralstation im Vorbeigehen einen heftigen Faustschlag gegen den Kopf versetzt habe, teilte die Polizei am Dienstag mit: „Infolgedessen fällt die Frau zu Boden und hält sich den Kopf.“

Die Ermittlungen dauern an. Es ist bislang nicht bekannt, wann die Tat genau stattgefunden oder wer das Video erstellt hat.

Täterbeschreibung

Der bisher unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schwarze Jacke mit Kapuze, dunkelgraues Sweat-Shirt, blaue Jeanshose, weiße Sportschuhe. Er hat zur Tatzeit eine Schutzmaske getragen.

Die Polizei (05251/3060) sucht Zeugen und fragt: „Wer hat diese Körperverletzung beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen? Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Wer kann Hinweise auf die beiden Begleiter des Täters geben? Wer kann sonst Angaben dazu machen?“