Malle-Möller räumt ab

Paderborn/Köln (WB). Was für ein spannender TV-Abend! Marco Möller aus Paderborn hat in der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ (WWM) 64.000 Euro gewonnen. Die Sendung mit dem 30-jährigen Paderborner, der im Jugendtreff Haus Hartmann in Bad Lippspringe arbeitet, wurde am Montag ausgestrahlt. Der Versuch, Millionär zu werden, sei eine spannende Erfahrung gewesen, berichtete er am Tag danach gut gelaunt.

Von Rebecca Borde