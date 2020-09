Benteler investiert fünf Millionen Euro in Schloß Neuhaus

Paderborn/Salzburg (WB). Der Paderborner Stahl- und Autozuliefererkonzern Benteler mit Hauptsitz in Salzburg hat am Standort Schloß Neuhaus fünf Millionen Euro in die Optimierung des sogenannten Warmbetriebs investiert. Benteler (Sparte Steel/Tube) produziert in diesem Werk im Paderborner Stadtteil nahtlos warmgewalzte Rohre – unter anderem für die Märkte Automobil, Energie und Industrie.

Von Westfalen-Blatt