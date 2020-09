Nach Angaben der Polizei war die Frau auf dem Querweg in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Brücke über die B 64 wollte sie ein fahrendes Kleinkraftrad überholen. Als sie auf gleicher Höhe war, scherte der junge Fahrer nach links aus, offensichtlich in der Absicht, zu einem weiteren Kleinkraftrad zu gelangen, das bereits am linken Fahrbahnrand gestanden hat.

Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Kleinkraftrad. Die 78-Jährige und der junge Fahrer des Zweirades hielten daraufhin an und führten ein kurzes Gespräch. Als die Frau angekündigte, die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuziehen zu wollen, stieg der junge Mann auf sein Fahrzeug, deckte das Versicherungskennzeichen mit der Hand ab und flüchtete in Richtung Südring.

Der Fahrer des zweiten Kleinkraftrades, was zuvor am linken Fahrbahnrand gehalten hatte, fuhr dann mit einer Begleitperson ebenfalls davon.

Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 15 bis 20 Jahre alt, dunkler Helm, graues Sweatshirt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter der Telefonnummer 05251/3060.