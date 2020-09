Kein Herbstbetrieb im Rolandsbad

Paderborn (WB). Die beiden Freibäder Waldbad in Schloß Neuhaus und Rolandsbad in Paderborn öffnen am Sonntag, 13. September, in diesem Jahr zum letzten Mal. Bedingt durch die Auflagen und Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie werde der Herbstbetrieb im Rolandsbad (ursprünglich geplant vom 14. September bis 31. Oktober) in diesem Jahr nicht stattfinden, heißt es in einer Mitteilung der Paderbäder GmbH.

Von Westfalen-Blatt