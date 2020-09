An den Lothewiesen in Paderborn: Reinigungskraft überrascht Einbrecher

Paderborn (WB). In ein Fitnesstudios an der Straße „An den Lothewiesen“ ist am Donnerstag gegen 2.15 Uhr eingebrochen worden. Der Täter sei über ein Dachfenster in die Räume gelangt, teilte die Polizei mit.