Auf dem Hof von Hannelore und Josef Drüke in Alfen haben nun unter den Regeln der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung 17 Landfrauen zu dem bevorstehenden Erntedankfest am Sonntag, 4. Oktober, für den Hohen Dom zu Paderborn eine prachtvolle Erntekrone aus reinem Weizen gewickelt. Kreislandfrau Kornelia Wegener, die Gemeindevorsitzenden Andrea Thiele-Leifeld und Hannelore Drüke freuen sich mit den helfenden Frauen, dass von den Bäuerinnen des Gemeindeverbandes Borchen ausreichend Weizen für diesen Zweck gespendet wurde.

Domprobst und Dompastor beeindruckt

Einen Einblick verschafften sich Domprobst Msgr. Joachim Göbel und Dompastor Dr. Nils Petrat. Sie sind beeindruckt und erstaunt über die gekonnten, aufeinander eingespielten Handgriffe der Landfrauen und wie viel Herzblut die Landfrauen in diese Tradition des Erntekrone-Wickelns setzen. Da die Kirchenvertreter der Einladung zu dem diesjährigen Erntekronewickeln gefolgt waren, durften sie live erleben, wie die Frauen die Gemeinschaft des Landfrauenverbandes umsetzen. Domprobst und Dompastor bekamen von Josef Drüke ganz nebenbei eine Hof- und den Gartenführung. Sie waren begeistert von der Vielfalt des landwirtschaftlichen Familienbetriebes, berichtet Kornelia Wegener, der die Öffentlichkeitsarbeit des Landfrauenverbandes ein großes Anliegen ist.

„In der Hoffnung, dass wir mit der Tradition des Erntedankfestes viele Menschen erreichen und ihnen ins Bewusstsein rufen können, dass es wichtig ist, auf unsere Ressourcen zu achten und einen nachhaltigen Umgang damit zu pflegen, freuen wir uns, dass auch in anderen Gemeinden des Kreises Paderborn unsere Kirchen zum Erntedankfest in guter Tradition mit wunderschönen Erntekronen der Ortslandfrauenverbände geschmückt sein werden“, so Walburga Kuck, Geschäftsführerin des Kreislandfrauenverbandes.

Im nächsten Jahr, so hoffen die Landfrauen, werden sie wieder unbeschwert und ohne Corona-Pandemie mit Frauen des Kreises zu ihrem gewohnten, traditionellen Erntekronenbinden zusammen kommen können.