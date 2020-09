Größter Kokain-Fund aller Zeiten

Der Fall ist mehr als kurios: Ein Borchener Holzbetrieb hatte das Teak-Holz vor rund drei Monaten bei einer Versteigerung erworben. Nach Angaben der Polizei habe es sich um rund 2000 Stämme gehandelt.

Versteigert worden sei das Holz von einer Spedition in Antwerpen. Das dortige Unternehmen habe mitgeteilt, dass die Stämme schon seit zwei Jahren auf dem Hof gelagert hätten. Geliefert werden sollte es ursprünglich an einen Betrieb für Innenausbau mit Sitz in Antwerpen. Weil dieser in die Insolvenz gegangen sei, habe man das Holz eingelagert und nun mit deutlichem Zeitverzug für die Vertsteigerung frei gegeben.

Im Juni seien die 2000 Holzstämme per Lastwagen nach Borchen gebracht und auf dem Betriebshof des Unternehmens abgeladen worden. Als der Unternehmer nun nach und nach die Stämme verarbeitet habe, sei beim Sägen ein braun verpacktes Päckchen aus einem Stamm gefallen, berichtete Einsatzleiter Stephan Binden, Leiter des Kriminalkommissariats 3. Sofort habe der Unternehmer die Polizei alarmiert.

Auf die Beamten wartete eine logistische Großaufgabe, bei der der Borchener Unternehmer die Polizei hervorragend unterstützt habe. Drei Tage lang wurden auf dem Firmenhof und der angrenzenden Straße per Kran alle 2000 Baumstämme umgeladen und untersucht. Dabei sind der Polizei insgesamt zwölf Kokain-Pakete mit jeweils etwas mehr als einem Kilogramm Gewicht in die Hände gefallen.

Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass in den Stämmen ursprünglich deutlich mehr Drogen über den Seeweg nach Europa geschmuggelt worden sind. Insgesamt wurden 50 Stämme entdeckt, die per Kettensäge ausgeschnitten worden waren. Die Hohlräume hatten jeweils eine Größe von 120 mal 15 Zentimeter. Die Drogenexperten haben aufgrund der Größe der Hohlräume hochgerechnet, dass ursprünglich in jedem Baumstamm rund 50 Pakete versteckt worden sind. Geschätzter Marktwert: 200 Millionen Euro. Anschließend wurden die Stämme wieder mit den abgesägten Deckeln verschlossen.

„Diese Art des Schmuggelns ist schon äußerst kreativ“, stellte Kriminalhauptkommissar Stephan Binder bei der Pressekonferenz am Donnerstag fest. Wo die übrigen Drogen entnommen worden sind und warum die Schmuggler die zwölf Pakete zurück gelassen haben, ist nun Teil der Ermittlungen. Die Kreispolizeibehörde Paderborn hat ein Amtshilfeersuchen an die Polizei in Belgien gestellt. „Hier vor Ort gibt es keine Verdächtigen“, stellte die Polizei klar.