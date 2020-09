Digital statt Papier

Die Gutscheinkarte kann mit individuell bestimmbaren Beträgen aufgeladen werden; beteiligte Händler benötigten lediglich ein EC-Karten-Lesegerät, um die Karte einzulesen, werden in einer Mitteilung der Werbegemeinschaft Vorteile aufgezählt. Das neue System erfülle höchste Sicherheitsstandards und auch der Datenschutz sei gewährleistet, heißt es weiter. Erstmals könnten die Karten mit einem individuellen Werbeaufdruck versehen werden, was ein Sponsoring ermögliche. Uwe Seibel, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Paderborn, preist in diesem Zusammenhang die Jobkarte an: Unternehmen können ihren Beschäftigten im Rahmen der Gehaltsumwandlung steuerfrei monatlich 44 Euro zukommen lassen; dies ließe sich über die Gutscheinkarte perfekt abbilden und würde den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie nachhaltig stärken.

Appelbaum: ideal zur Stärkung der Innenstadt

„Der digitale Gutschein der Werbegemeinschaft soll zum regionalen Star werden. Wir wollen, dass der Umsatz hier bleibt und nicht im Internet gemacht wird“, sagt Uwe Seibel.

Citymanager Heiko Appelbaum freut sich auf die neue Gutschein-Lösung: „Durch die digitale Ablösung wird der Einkaufsgutschein sicher noch erfolgreicher und ist so ein ideales Instrument zur Stärkung der Innenstadt und der Peripherie, die von vielen Unternehmen herbeigesehnt wird.“

In den vergangenen Wochen haben Uwe Seibel und Lin Thiele, Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft Paderborn, die Weichen für die erfolgreiche Einführung der Karte gestellt. Die technischen Voraussetzungen seien geschaffen; es fehle nur noch die Anbindung zu einzelnen Mitgliedern der Werbegemeinschaft, die die Gutscheinkarten auch einlösen möchten.

Ab einem noch zu definierenden Stichtag, der nach den Wünschen von Uwe Seibel „noch im Herbst 2020 liegen soll“, ist nur die digitale Gutscheinkarte erhältlich. Noch im Umlauf befindliche Papiergutscheine behalten nach Angaben der Werbegemeinschaft bis Ende 2023 ihre Gültigkeit.