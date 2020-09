Die Schönheit der Musik

Schon vor Beginn des Konzertes zeigte sich das Publikum voller Vorfreude und hoher Erwartungen. Sie begrüßten die Musiker mit stehenden Ovationen. Sie freuten sich, nach der langen Pause aufgrund der Pandemie wieder vor Zuschauern spielen zu können, sagte Manuel Blanco.

Den Ansprüchen des Publikums konnte die Philharmonie durchaus gerecht werden. Sie leitete das Konzert mit den Hebriden op. 26 von Bartholdy ein und zeigte viel Hingabe und Können. Die Musiker spielten nahezu perfekt und ließen sich von Yves Abel souverän durch das Stück führen. Der international gefragte Dirigent glänzte durch seine passionierten und präzisen Bewegungen, die er teils in einem atemberaubenden Tempo vollzog.

Synchronität und magische Harmonie

Beeindruckend war außerdem das synchrone Zusammenspiel der Streichinstrumente. Diese wendeten neben dem Streichen der Instrumente mit dem Bogen auch Zupftechniken an. Jede Berührung der Saiten war genauestens abgestimmt. Sogar das Umblättern der Notenhefte geschah zeitgleich.

Doch was den Zuschauern vor allem ein Lächeln auf die Lippen zauberte, war die magische Harmonie, die das Orchester mit Bartholdys Stücken erzeugte. Vor allem ihre finale Darbietung, die auch die letzte Sinfonie des Komponisten ist, wirkte äußerst imposant und festlich. Dies spiegelt vor allem die Thematik des Stücks hervorragend wider. Denn es handelt sich um Bartholdys Schottische Sinfonie in der Haupttonart a-Moll. Diese verfasste er auf seiner Reise durch den Norden der britischen Insel. Vor allem die schottischen Paläste der Königin Maria Stuart dienten ihm als Inspiration. Den Stolz nach einer gewonnen Schlacht sowie die Krönung Marias waren in der Musik der Philharmonie hörbar. Durch die zarten Klänge der Geigen und die Melodien der Klarinetten gewann die Musik an Ästhetik und Brillanz.

Der Meister der Trompete

Besonders großen Applaus bekam der Trompeter Manuel Blanco für seine Darbietungen. Sein Gefühl für die Musik zeigt sich in seinen Soli. Immer wieder schloss er die Augen und bewegte sich zur Musik. Seine Trompete harmonierte bestens mit den vielfältigen Instrumenten der Philharmonie, doch konnte er auch solistisch, ohne jegliche Begleitung brillieren. Die langjährige Erfahrung Blancos war deutlich hörbar, denn für ihn gab es keinen Ton, der zu hoch oder zu tief war. Das Publikum honorierte seinen Einsatz mit zahlreichen Bravo-Rufen.

Das Instrument der Trompete schien nur für den 35-jährigen Spanier geschaffen worden zu sein, denn allein die Wahl des Trompetenkonzerts Haydns zeigte, dass Manuel Blanco die Trompete beherrschen muss wie kein anderer. Denn es handelt sich um das letzte Solokonzert Haydns, das er im Auftrag Anton Weidingers 1796 komponierte. Dieser wiederum befasste sich mit der technischen Verbesserung der Trompete mittels Löchern und Klappen. Somit ermöglichte dessen sogenannte Klappentrompete ihrem Spieler, im mittleren und unteren Register chromatische Tonleitern zu spielen. Hierfür muss der Spieler sein Instrument angemessen beherrschen, was für Manuel Blanco nicht im geringsten ein Problem darstellte.

Allen Musikern gebührte ein Lob für ihre Leistungen. Das Publikum belohnte die Philharmonie mit nicht enden wollendem Applaus. Dirigent Abel zeigte sich besonders gerührt. Er legte vorm Verlassen der Bühne die Hand aufs Herz und ließ einen von Dankbarkeit erfüllten Blick durchs Publikum gleiten.