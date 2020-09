Sechs Monate leben mit Corona

Belastung für Familien

Aufgabe der Gesundheitsämter ist es, Infektionsketten zu erkennen und zu durchbrechen, und das bedeutet: Stundenlanges Telefonieren, recherchieren, um Infizierte zu isolieren und engere Kontaktpersonen unter Quarantäne zu stellen. „Uns ist bewusst, dass die Tests keine angenehme Erfahrung sind und auch die Quarantäne insbesondere für Familien mit kleinen Kindern eine enorme Belastung bedeuten“, sagt die Leiterin des Paderborner Kreisgesundheitsamtes, Dr. Constanze Kuhnert. „Deshalb danke ich ausdrücklich den Menschen im Paderborner Land, die mitmachen und sich an die Corona-Regeln halten und dazu beitragen, hier gut durchzukommen.“

Erster Fall am 9. März

Am 9. März erreichte das Coronavirus SARS-CoV-2 den Kreis Paderborn: Ein Reiserückkehrer aus Südtirol war positiv getestet worden. Danach stieg die Kurve der laborbestätigten Corona-Infektionen nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes rasant an. Um Hausarztpraxen und Krankenhäuser zu entlasten sowie das in jenen Tagen knappe Schutzmaterial einsparen zu können, richtete der Kreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Paderborn und der Kassenärztlichen Vereinigung am 16. März eine Anlaufstelle für Corona-Verdachtsfälle in der früheren Alanbrooke-Kaserne in Paderborn ein, die bis Ende Mai geöffnet blieb. Ein Infotelefon und Bürgertelefon wurde geschaltet, in der Anfangszeit mit mehreren hundert besorgten Anrufen pro Tag. Derzeit kontaktieren etwa 120 bis 130 Bürger das Infotelefon. Am 18. März wurden das Kreishaus und seine Nebenstellen geschlossen. Das öffentliche Leben pausierte.

Die Bundesregierung und Länderchefs setzten in dieser Phase auf eine Minimierung aller sozialen Kontakte, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Zu jenem Zeitpunkt stand lediglich fest, dass das Virus eine molekulare Innovation ist und dem Menschen keinerlei Immunantwort zur Verfügung stand.

Erster Toter am 29. März

Am 29. März vermeldete der Kreis den ersten Todesfall: Ein 85-jähriger COVID-19-Patient mit Vorerkrankungen verstarb in einem Paderborner Krankenhaus. Am 17. Juni wurde der bislang letzte Todesfall – eine 90-Jährige aus Altenbeken – im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert. Die meisten Verstorbenen (22) waren Bewohner aus sechs Altenheimen, in denen das Virus ausgebrochen war. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren.

Am 6. April eröffnete die Kassenärztliche Vereinigung im Ahorn-Sportpark mit organisatorischer Unterstützung des Kreises ein ambulantes Behandlungszentrum, das am 22. Mai schließen konnte, weil sich die Lage stabilisierte. „Das waren sehr kritische Wochen“, erinnert sich Landrat Manfred Müller. „Uns war klar, dass wir für eine potenzielle Verschärfung der Situation vorbereitet sein müssen.“ Der Krisenstab des Kreises sowie das Gesundheitsamt, die Kassenärztliche Vereinigung und Krankenhäuser trafen Vorbereitungen. Personelle Ressourcen wurden aufgestockt, zum Teil durch Umverteilung innerhalb der Ämter. Aber auch Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts und Kräfte des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen halfen mit bei der Kontaktnachverfolgung und beim Infotelefon.

Kritische Situation im April

Wie kritisch es war, zeigen die Kurven der Gesamtverläufe: Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz, die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner, ist ein wichtiger Indikator: Wird dieser Wert überschritten, müssen Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Dieser Schlüsselwert stieg seit dem 24. März rasant an. Am 5. April erreichte die Sieben-Tages-Inzidenz mit 62,5 ihren Maximalwert. Nach heutigem Stand hätte diese Überschreitung im April wohl zu einem lokalen Lockdown im Kreis mit Herunterfahren des öffentlichen Lebens geführt. Aktuell pendelt dieser Wert zwischen 4 und 5 und damit weit unter den Grenzwerten.

Anstieg nach Urlaubsphase

Mitte Juli sorgten 24 infizierte Reiserückkehrer für einen Anstieg der Neuinfektionen. Als dann Kindergärten und Schulen nach den Sommerferien am 11. August wieder öffneten, blieb das Geschehen ruhig. „Wir hatten bislang eine infizierte Lehrkraft und eine positiv getestete Erzieherin. Doch es gab weder in der betroffenen Schule noch im Kindergarten weitere Fälle“, bilanziert Kuhnert. Wieso schließt in solchen Fällen nicht die gesamte Schule? Warum macht man nicht den ganzen Kindergarten dicht? Und wieso werden hier nicht sofort alle getestet? Das waren Fragen, die das Gesundheitsamt immer wieder erreichten.

„Ist ein Kind positiv getestet, wird die gesamte Familie unter Quarantäne gestellt“, erläutert Kuhnert. Besuche das Kind einen Kindergarten oder eine Schulklasse, seien Kindergartenkinder, Klassenkameraden sowie gegebenenfalls Lehrer und Erziehende Kontaktpersonen. Hier werde im Einzelfall geschaut, ob es sich um engere Kontaktpersonen handele, immer nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI), die verbindlich sind für die Arbeit des Gesundheitsamtes. Die Familienangehörigen von Kontaktpersonen können nicht pauschal unter Quarantäne gestellt werden. „Aber kein Kind wird alleine isoliert. Bei Kindern bis zu 12 Jahren wird ein Elternteil mit unter Quarantäne gestellt, denn die Betreuung des Kindes muss sichergestellt sein“, sagt Kuhnert.

AHA-Regeln beachten

Mittlerweile sei auch in der Krise so etwas wie Normalität eingekehrt. Doch das Pandemiegeschehen ist nicht vorbei, das Virus noch da und der Herbst naht, betont das Kreisgesundheitsamt. Jetzt heiße es, mit AHA durch den Herbst. „AHA“ steht für Abstand halten, Hygienebestimmungen (häufiges Händewaschen, niemanden anniesen oder anhusten) einhalten und Alltagsmaske tragen. „Jeder Einzelne ist gefordert, das alles zu beachten, damit diese stabile Lage nicht gefährdet wird“, unterstreicht Kuhnert.

Nicht jeder Schnupfen sei gleich Corona: Infizierte Patienten oder Patienten, die befürchten, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollten sich an ihren Hausarzt wenden. Wichtig ist, vorher anzurufen und nicht einfach in die Praxis zu gehen. An Feiertagen und Wochenenden ist ein Arzt über den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Rufnummer 116117 erreichbar. In Notfällen wie Atemnot oder starke Schmerzen im Herzbereich oder Brust sollte niemand zögern, den Notruf 112 zu wählen.

Weitere Informationen unter www.kreis-paderborn.de .