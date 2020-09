Anzeige wegen möglicher Freiheitsberaubung

Wie berichtet, war ein 83-jähriger Volksbank-Kunde am Freitag gut sechs Stunden in einem mit einer Tresortür gesicherten Schließfachraum eingesperrt gewesen, weil ein Mitarbeiter ihn dort übersehen und den Raum um 16.45 Uhr abgeschlossen hatte. Nachdem in dem Raum ab 17.45 Uhr mehrfach Alarm ausgelöst worden war, schloss die Polizei wegen der unklaren Lage eine Geiselnahme nicht mehr aus und alarmierte das Spezialeinsatzkommando in Bielefeld.

Der Tresorbereich ist nach Angaben der Bank mit einer Über­wachungskamera ausgestattet. Diese schließe jedoch einen Nischenbereich aus, in dem die Kunden vertraulich die Inhalte ihrer Schließfächer aus- und einpacken könnten. Aus diesem Grund wurde der 83-Jährige offenbar nicht entdeckt. Warum der Senior, der vermutlich den Alarm ausgelöst hatte, nicht das Telefon in dem Tresorraum benutzte, ist weiterhin nicht bekannt. Womöglich hat er es nicht wahrgenommen. Mobiltelefone haben in dem Raum nach Angaben der Bank keinen Empfang. Um 21.40 Uhr begannen SEK-Beamte schließlich mit der Durchsuchung des Bankgebäudes.

Zu der Frage, warum zuvor niemand in dem Tresorraum angerufen hat, wollen Polizei und Bank nichts sagen, zumal die Frau des 83-Jährigen ihren Mann bereits gegen 21 Uhr als vermisst gemeldet hatte. Nach Informationen dieser Zeitung soll die Polizei zunächst nicht darüber informiert gewesen sein, dass der Tresorraum über ein Telefon verfügt. Sonst hätte die Polizei dort anrufen und der Einsatz hätte früher beendet werden können. Erst als das SEK den Raum nach sechs Stunden gegen 22.45 Uhr stürmte, wurde der 83-Jährige entdeckt .

Frage nach Entschädigung

In der Hauptstelle der Sparkasse Paderborn/Detmold gibt es ein anderes System, erklärte Sparkassen-Sprecher Holger Wehmeyer. Dort könnten Kunden den Tresorraum nicht alleine betreten, sie würden von Mitarbeitern begleitet. „Diese warten im Vorraum und begleiten den Kunden dann wieder zurück“, sagte Wehmeyer. Ein Vorfall wie in der Volksbank sei bei der Sparkasse deshalb nicht möglich. Für einen Notfall befinde sich im Tresorraum auch ein Telefon, mit dem der Kunde um Hilfe rufen könne. Dieses Telefon könne man auch von außen anrufen, sagte Wehmeyer.

Dem 83-Jährigen soll es nach Angaben der Bank unterdessen gut gehen . Vorstandsmitglieder hatten ihn am Montag besucht und sich bei ihm entschuldigt. Die Frage, ob er eine Entschädigung erhält, will die Bank weiterhin nicht beantworten. Wer für die Einsatzkosten aufkomme, werde geprüft, betonte am Donnerstag eine Volksbank-Sprecherin .