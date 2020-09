Paderborn (WB). Im Kreis Paderborn ist die Zahl der am Coronavirus Erkrankten weiter gesunken. Am Freitag meldete der Kreis 34 aktive Fälle, vier weniger als am Vortag. Es gibt zwei neue Fälle, sechs weitere Menschen haben eine Infektion überstanden.

Von Westfalen-Blatt