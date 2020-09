Der Unfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr. Ein 80 Jahre alter Autofahrer aus Paderborn war mit seinem Volvo auf dem Rolandsweg in Richtung Fürstenweg unterwegs. In Höhe der Stolbergalle kam es zum Unfall. Die Radfahrerin, die die Stolbergallee in Richtung Greitelerweg befuhr, wollte den Rolandsweg geradeaus überqueren. Der Autofahrer nahm ihr die Vorfahrt.

„Die Stolbergallee ist dem Rolandsweg verkehrsrechtlich übergeordnet“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Vorfahrtsregelung sei dort im Mai geändert worden, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Dort seien viele Radfahrer unterwegs.

Die Radfahrerin wurde schwer verletzt. Sie trug nach Polizeiangaben keinen Helm. Noch am Unfallort wurde sie notärztlich behandelt. Mit einem Rettungswagen wurde sie ins Vincenz-Krankenhaus gebracht.