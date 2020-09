Montagsakademie nur digital

Die zukünftige Rolle der Frau ist eines der Themen, die in der Montagsakademie der Theologischen Fakultät Paderborn aufgegriffen werden. Das Programm stellte Herbert Haslinger als neuer Leiter der angesehenen Vorlesungsreihe zusammen mit dem Rektor der Theologischen Fakultät, Stefan Kopp, jetzt vor.

„Wege der Kirche in die Zukunft der Menschen“ lautet diesmal der Titel. Der Akzent liegt auf der Zukunft der Menschen. Es gehe nicht darum, „für die Kirche etwas zu retten, nicht um Bestandssicherung, sondern darum, was die Kirche für die Zukunft der Menschen beitragen kann“, erläuterte Herbert Haslinger.

15 Vorlesungen bis Februar 2021

Die 15 Vorlesungen zwischen dem 12. Oktober 2020 und 1. Februar 2021 drehen sich aber nicht nur um den Synodalen Weg, auf dem Amtskirche und Laien seit Dezember 2019 über die Zukunft der Kirche diskutieren, in der nach Möglichkeit nicht mehr sexueller Missbrauch, die Machtlosigkeit der Frauen und der Mitgliederschwund die Schlagzeilen bestimmen sollen. Es geht auch um die Würzburger Synode, die sich 2021 zum 50. Mal jährt und damals die Ergebnisse des zweiten Vatikanums auf Deutschland übertragen sollte. Die Beteiligung von Laien in Diözesan- und Pfarrgemeinderäten war einer der Kernpunkte.

Keine Zuhörer im Audimax

Das griechische Wort Synode bedeutet Versammlung und Weg – und wohin der alte Weg die katholische Kirche geführt hat und wohin der neue sie führen wird, darüber lohnt es sich allemal nachzudenken. „Immer aktuelle Themen aus Theologie und Kirche zu bearbeiten“, nannte Herbert Haslinger als Ziel der Montagsakademie, die es inzwischen seit 25 Jahren gibt. In diesem Jahr findet sie in ungewohnter Form statt. Wegen des Coronavirus verzichtet die Theologische Fakultät am Kamp notgedrungen auf Zuhörer im Audimax. Stattdessen werden die Vorlesungen dort aufgezeichnet und live gestreamt.

„Der Hörsaal ist so angelegt, dass man aufeinander klebt“, sagte der Rektor der Theologischen Fakultät, Stefan Kopp, und verwies darauf, dass bei einer peniblen Einhaltung des Mindestabstands nur 36 Personen im Audimax sitzen könnten. In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der Zuhörer der Montagsakademie zu und bewegte sich zuletzt bei 50 bis 70. „Die Vorlesungsreihe ist öffentlich ausgeschrieben, wir hätten Probleme, das zu steuern“, mahnte Herbert Haslinger.

Vorträge erscheinen später in Buchform

Deshalb entschieden sich die Verantwortlichen für die digitale Lösung, auf die Montagsakademie ganz verzichten wollten sie nicht. „Wir versuchen, die Brücke zur Gesellschaft aufrechtzuerhalten“, betonte Stefan Kopp. Wer die Vorträge verfolgen möchte, steuert die Internetadresse www.thf-paderborn.de an und wird dann auf die entsprechenden Schaltflächen geleitet. Jeweils montags von 18 bis 19 Uhr werden die Vorlesungen per Livestream via Youtube gesendet, bleiben danach aber als Aufzeichnung abrufbar und werden anschließend zu Büchern zusammengefasst. Gerade sind die Vorlesungen der Montagsakademie zum Thema „Macht und Ohnmacht in der Kirche: Wege aus der Krise“ im Herder-Verlag erschienen.

Das gesunkene Vertrauen in die katholische Kirche ist eines ihrer größten Probleme. Unter dem Titel „Von Notnägeln und Nagelproben“ befasst sich Andrea Qualbrink am 14. Dezember mit einem brisanten Thema, der Rolle der Frau. Und über die vielfach als antiquiert angesehene katholische Sexualmoral macht sich der Mainzer Moraltheologe Stephan Goertz am 25. Januar 2021 Gedanken.

„Kirche darf nicht selbstgefällig auftreten“

Stefan Kopp und Herbert Haslinger beteiligen sich in den nächsten Monaten ebenfalls mit eigenen Vorlesungen. Der Rektor erinnert am 9. November an Karl Rahner und die Würzburger Synode, Haslinger versucht am 1. Februar 2021 eine Antwort auf die Frage „Welche Kirche brauchen die Menschen heute?“. Die Corona-Pandemie sei eine „Herausforderung für die Kirche, sich auf ihre ureigene Aufgabe zu besinnen“, sagte er bei der Vorstellung des Programms. Dass alte Menschen in Pflegeheimen ohne seelsorgerische Begleitung starben, hält er für kein Ruhmesblatt. Die katholische Kirche dürfe in dieser Krisenzeit nicht selbstgefällig und selbstbezogen auftreten, sondern müsse Menschen in Not begleiten und für Gespräche da sein.