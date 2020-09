„Die Schwachen dürfen nicht zu kurz kommen“

Zur Person Alter: 55 Jahre Wohnort: Bad Wünnenberg-Fürstenberg Beruf: Bürgermeister Familienstand: verheiratet, zwei Töchter Hobbys: Schlagzeug spielen, ­Joggen, Vereinsarbeit (Ehrenoberst der Schützenbruderschaft Fürstenberg) ...

In welchem Bereich sehen Sie die drängendsten Probleme im Kreis?

Christoph Rüther: In der Coronazeit gibt es Gewinner und Verlierer. Unser Auftrag ist es, sich in dieser Zeit um die Verlierer zu kümmern, gemeinsam Konzepte zu entwickeln und dort zu unterstützen, wo es geht. Ein Thema, das für mich immer eine hohe Priorität besitzt, ist der Bereich Schule, Bildung und Ausbildung. Dabei ist die Digitalisierung der Schulen und des Schulalltags von besonders hoher Bedeutung.

Wie soll es mit dem Flug­hafen weitergehen?

Rüther: Der Flughafen Paderborn/Lippstadt ist ein Aushängeschild der gesamten Region und seit Jahren untrennbar mit dem Kreis Paderborn verknüpft. Bedingt durch die Folgen der Covid-19-Pandemie befindet sich unser Heimathafen nun in einer schweren Krise. Dennoch stehe ich hinter dem Flug­hafen als wichtigen Wirtschaftsfaktor, Verkehrsknotenpunkt und Tor in die Welt für unsere Bürgerinnen und Bürger. Den Vorschlag einer Restrukturierung des Flughafenbetriebs nach einer Plan­insolvenz halte ich für den richtigen Schritt. Ich sehe es als eine wesentliche Aufgabe des zukünftigen Landrats an, den Flughafen aus der Krise zu führen.

Die Windkraft entzweit die Menschen vor Ort? Wie stehen Sie zu neuen Windrädern?

Rüther: Der Kreis Paderborn ist seit mehr als zwei Jahrzehnten Vorreiter in der industriellen Nutzung der Windkraft und hat auch bundesweit Zeichen gesetzt. Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass in einigen Kommunen des Kreises Paderborn die Grenzen der Akzeptanz in der Bevölkerung durch einen teilweise unkontrollierten Ausbau bereits überschritten wurden. Ich bin der Meinung, dass der weitere Ausbau der Windkraft nur sozial verträglich und bürgerfreundlich ablaufen kann. Grundsätzlich muss gelten, dass die Planungshoheit und Ausweisung von Windkonzentrationszonen bei den Kommunen liegt. In Zukunft werde ich mich in enger Abstimmung mit den Bürgermeistern und im Austausch mit Anlagenbetreibern für einen maßvollen Ausbau der Windkraft einsetzen. Der technische Fortschritt in der Windkraftbranche kann zu einer deutlichen Reduzierung von Anlagen im Paderborner Land führen bei gleichzeitiger Steigerung der produzierten Leistung. Aus dem Grund wird die Steuerung des Repowering ein Kernelement in der künftigen Ausbaustrategie im Kreis Paderborn sein.

Das Paderborner Land ist sehr ländlich geprägt. Was wollen Sie zur Stärkung der Ortschaften tun?

Rüther: Der Kreis kann hier vor allem als Klammer für unsere zehn Städte und Gemeinden fungieren. Ich denke vor allem an größere Förderprojekte, die der Kreis als Dienstleister für die Gemeinden angehen kann, damit vor Ort in den Dörfern wichtige Infrastrukturprojekte umgesetzt werden können. Als Landrat werde ich mich außerdem für schnelle Genehmigungsverfahren in Bausachen und für eine schnelle und großzügige Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten einsetzen. Der Kreis Paderborn mit seinen kleinen und großen Orten ist eine Wachstumsregion, die nicht ausgebremst werden darf.

Wie können Bürger und Unternehmen in der Corona-Krise unterstützt werden?

Rüther: Wir müssen nun noch stärker als sonst ein Ohr für die Bürgerinnen und Bürgern, aber auch die Gewerbetreibenden haben, um schnell und flexibel auf ihre Nöte eingehen zu können. Mir ist es vor allem wichtig, dass die Schwachen unserer Gesellschaft in der Krise nicht zu kurz kommen. Daher brauchen wir ein personell gut ausgestattetes Kreisjugendamt und Institutionen wie das Bildungsbüro. Auch Vereine, die soziale Dienste verrichten, müssen gerade in dieser Zeit verstärkt unterstützt werden.

Was wollen Sie für die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs tun?

Rüther: Durch den Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter haben wir als Kreis ein wichtiges Instrument, um den ÖPNV zu steuern. Die Umstellung von der Eigen- auf die Gemeinwirtschaftlichkeit bis 2024 bringt zwar ein höheres finanzielles Risiko mit sich, bietet aber auch die enorme Chance, einen bürgernahen und bedarfsgerechten ÖPNV zu schaffen, der die Menschen und deren Mobilitätsbedürfnisse im Blick hat. So können wir gemeinsam Lösungen für bessere Taktzahlen und Ticketpreise finden. Mir ist es aber wichtig, dass der ÖPNV nicht isoliert betrachtet wird. Vielmehr brauchen wir ganzheitliche Konzepte, die Bus und Bahn in einem Gesamtkontext sehen. So setze ich auch große Hoffnungen in „On-demand-Systeme“, die Individualverkehr und ÖPNV sinnvoll verknüpfen können.

Wie wollen Sie verhindern, dass die Kreisumlage weiter steigt, um die Kommunen zu entlasten?

Rüther: Nicht nur durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind wir alle angehalten, nachhaltig zu wirtschaften – das gilt auch für den Kreis. In Zukunft werden wir alle Ausgabenpositionen auf den Prüfstand stellen müssen. Gleichzeitig möchte ich aber betonen, dass es auch freiwillige Leistungen – gerade im Sozialbereich – gibt, für die es sich lohnt, Geld auszugeben. Eine nachhaltige Sparpolitik darf nicht mit einem sozialen Kahlschlag einhergehen. Auch werde ich weiterhin ein offenes Ohr für unsere heimischen Wirtschafts­betriebe – dazu zählt auch die Landwirtschaft – haben, die in den vergangenen Jahren mit immens hohen Gewerbesteuern der öffentlichen Hand einige finanzielle Spielräume ermöglicht haben.

Warum soll ich Ihnen am 13. September meine Stimme geben?

Rüther: Der Einsatz für und die Arbeit mit Menschen – dies treibt mich in meinem Tun an. Daher stelle ich mich unter dem Motto „Menschen verbinden“ zur Wahl und möchte in den kommenden Jahren als Landrat für die Menschen im Kreis Paderborn arbeiten. Als langjähriger Manager bei der Deutschen Telekom und Bürgermeister von Bad Wünnenberg habe ich sowohl weitreichende Erfahrungen in der Privatwirtschaft als auch in der öffentlichen Verwaltung. Darüber hinaus leite ich seit vielen Jahren große Teams von Mitarbeitern und freue mich daher auch auf die Arbeit in der Kreisverwaltung. Ich bin bis in die Fingerspitzen motiviert und bereit, die Verantwortung, die mit der Position des Landrats einhergeht, zu übernehmen.