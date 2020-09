„5G muss auf jedem Feld verfügbar sein“

Zur Person: Alter: 54 Wohnort: Bad Lippspringe Beruf: Diplom-Sozialpädagogin, Mitarbeiterin im Frauenhaus ­Paderborn Familienstand: verheiratet Hobbys: In den Wald gehen, egal ob mit Gruppen, Schulklassen etc., um die Zusammenhänge der Natur näherzubringen (Umweltbildung) oder mit meinen Hunden ausgedehnte Spaziergänge zu unternehmen sowie Imkern ...

In welchem Bereich sehen Sie die drängendsten Probleme im Kreis?

Norika Creuzmann: Anders als Corona ist der Klimawandel eine dauerhafte Katastrophe. Der Schutz des Klimas ist die wohl größte Herausforderung der Menschheit. Die jetzige Generation stellt durch ihr Handeln die Weichen für eine lebensfreundliche Zukunft für die kommenden Generationen. Und die Jüngsten von uns werden am längsten mit den Folgen unserer Entscheidungen leben. Wir müssen Ökologie, Ökonomie und Soziales immer zusammen denken und unter dieser Voraussetzung muss jede Entscheidung auf diese Punkte hin geprüft werden.

Wie soll es mit dem Flug­hafen weitergehen?

Creuzmann: Die Zukunft des Flughafens sehe ich als Innovationspark, einen Ort, wo sich zukunftsorientierte und mit der Universität vernetzte Wirtschaftsunternehmen ansiedeln. Zurzeit ist der Flughafen Paderborn/Lippstadt für den Kreis und die Kommunen ein finanzielles Desaster. Nicht ohne Grund verabschieden sich andere kommunale Anteilseigner. Die bisherigen Umstrukturierungsvorschläge lassen keine tragfähigen Konzepte erkennen. Wir müssen alles tun, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sichere Arbeitsverhältnisse zu bringen.

Die Windkraft entzweit die Menschen vor Ort? Wie stehen Sie zu neuen Windrädern?

Creuzmann: Wenn die Bürgerinnen und Bürger durch Beteiligung an der umweltschonenden Energieerzeugung mitverdienen können, sehe ich noch viele Möglichkeiten für weitere und leistungsfähigere Anlagen. Es gilt diese klug zu platzieren, aber stets im Dialog mit der Bevölkerung und unter Abwägung der Belange des Umwelt-, Vogel- und Artenschutzes. Ein neues Abschaltsystem, das gerade in der Testphase ist, halte ich insbesondere mit Blick auf den Vogelschutz für sehr vielversprechend. An vielen Stellen wird künftig auch Wasserstofftechnologie eingesetzt werden. Die dazu notwendige Energie muss erneuerbar erzeugt werden.

Das Paderborner Land ist sehr ländlich geprägt. Was wollen Sie zur Stärkung der Ortschaften tun?

Creuzmann: Es ist schön, dass unser Kreisgebiet ländlich geprägt ist und zusätzlich urbane Strukturen aufweist. Diese Abwechslung gilt es zu bewahren. Dazu müssen wir die digitale Infrastruktur weiterhin zukunftsfähig aufstellen. 5G muss auf jedem Feld auch für die Landwirte verfügbar sein. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Mobilität. Wir brauchen eine engere Taktung des öffentlichen Nahverkehrs bei gleichzeitig sinkenden Preisen. Der muss mit modernen Mobilitätsstationen verknüpft werden, die viele private Pkw dann überflüssig machen. Hier ist ebenso ein kreisweites Radwegekonzept mit attraktiven Verbindungen zwischen den Kommunen nötig.

Wie können Bürger und Unternehmen in der Corona-Krise unterstützt werden?

Creuzmann: Wir müssen aufpassen, dass die Schere zwischen Arm und Reich im Kreisgebiet nicht weiter auseinanderklafft. Hier gilt es, mit den Sozialverbänden und Gewerkschaften im engen Kontakt zu bleiben. Viele Menschen haben in der Krise vorbildliche Arbeit geleistet. Das dürfen wir nicht als eine Selbstverständlichkeit sehen. Deshalb müssen wir diese Strukturen natürlich stärken und mit den entsprechenden Mitteln ausstatten. Große Probleme sehe ich im Kultur­bereich. Hier müssen auch auf Kreisebene neue und innovative Formate gefunden und unterstützt werden. Last but not least müssen wir im Rahmen des rechtlich Möglichen versuchen, möglichst viele Aufträge an lokale Unternehmen zu vergeben.

Was wollen Sie für die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs tun?

Creuzmann: Der ÖPNV gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Um die Verkehrswende zu erreichen, müssen Busse und Bahnen das Rückgrat für den Personenverkehr im Kreis werden. Die Menschen sollten die echte Wahl haben, ob sie mit dem ÖPNV, dem Auto oder dem Fahrrad gut und sicher mobil sind und alle Ziele ihres Bedarfs erreichen. Ein attraktives auf den Fahrplan der Regionalzüge abgestimmtes ÖPNV-Angebot ist hierfür unabdingbar. Deshalb brauchen wir ein verlässliches, dichtes Taktnetz für Bus und Bahn im gesamten Kreis­gebiet bis in die Abendstunden und auch am Wochenende.

Wie wollen Sie verhindern, dass die Kreisumlage weiter steigt, um die Kommunen zu entlasten?

Creuzmann: Viele Millionen sind bereits über die Kreisumlage und somit von den Menschen im Kreis Paderborn in den Flughafen gepumpt worden. Geld, das den Städten und Gemeinden fehlt. Damit muss Schluss sein. Außerdem werde ich mich auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass Bund und Land endlich die Kommunen auskömmlich mit Geld versorgen. Selbstverständlich müssen wir eine ausgewogene Finanzpolitik betreiben. Wir dürfen zukunftsträchtige Investitionen nicht aufschieben, sollten aber dennoch ­jede Ausgabe auf den Prüfstand stellen.

Warum soll ich Ihnen am 13. September meine Stimme geben?

Creuzmann: Ich trete dafür an die absolute Mehrheit im Paderborner Kreistag zu brechen, damit Politik gestalten möglich ist und kontroverse Themen offen diskutiert werden. Ich werde mich für einen Nationalpark Senne einsetzen, als Hotspot der Artenvielfalt und besonderen Faktor der Wirtschaftsförderung. Die Wirtschaft im Kreis muss deutlich ökologischer ausgerichtet werden. Etliche soziale Ausgaben müssen neu ausgehandelt werden, um für die kleinen freien Träger eine auskömmliche Planungssicherheit zu garantieren. Alle öffentlichen Ämter sollen zur Hälfte mit Frauen besetzt werden. Gewalt gegen Frauen und Kinder will ich wirksam bekämpfen. Ich ziehe klare Grenzen gegen Rechts.