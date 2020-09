„Bei der Digitalisierung geht es zu langsam voran“

Zur Person: Alter: 53 Wohnort: Paderborn-Schloß Neuhaus Beruf: promovierte Informatikerin, Digitalisierungsbeauftragte (CDO) und Abteilungsleitung bei der Kreisverwaltung Gütersloh Familienstand: ledig Hobbys: Freizeit mit meinen Neffen und meiner Nichte verbringen, mich mit meinen Freunden treffen, ein gutes Buch lesen ...

In welchem Bereich sehen Sie die drängendsten Probleme im Kreis?

Monika Walter: Über 70 Jahre Mehrheit der CDU haben den Kreis an vielen Stellen träge gemacht. Es gibt viele Heraus­forderungen, die in den letzten Jahren verschlafen wurden. In der Digitalisierung geht es mir im Kreis zu langsam voran. Trotz Stellung als Modellregion mit Millionenförderung kommt zu wenig bei den Bürgern an. Moderne Konzepte der Mobilität wurden verschlafen, innovative Themen wie E-Ladeinfrastruktur und Wasserstoffprojekte müssen vorangebracht werden.

Wie soll es mit dem Flug­hafen weitergehen?

Walter: Wir als FDP halten den Flughafen für einen wichtigen Standortfaktor mit einer starken wirtschaftlichen Bedeutung für ganz OWL. Daher unterstützen wir die jetzt angestrebte Insolvenz-Variante und eine damit unbedingt zu verbindende Restrukturierung. Die Aufteilung in zwei Gesellschaften (Betrieb und Infrastruktur) sowie die Reform der Eigentümerstruktur unter Beteiligung der Wirtschaft sind dabei wichtige Aspekte. Ziel muss es sein, in der Zukunft den Zuschussbedarf wieder auf „Vor-Corona-Niveau“ zu stabilisieren.

Die Windkraft entzweit die Menschen vor Ort? Wie stehen Sie zu neuen Windrädern?

Walter:Neue Standorte für Windkraftanlagen kann es nur dann geben, wenn die Investoren dafür alle rechtlichen Voraussetzungen einschließlich des Schutzes der Anwohner und der natürlichen Umgebung erfüllen. Die Einhaltung dieser Rahmenbedingungen würde ich als Landrätin konsequent einfordern und den Austausch über umstrittene Bauvorhaben intensiv begleiten.

Das Paderborner Land ist sehr ländlich geprägt. Was wollen Sie zur Stärkung der Ortschaften tun?

Walter: Der Erhalt von Infrastruktur wie Arzt, Apotheke und Geschäften für die tägliche Versorgung oder auch Bankfilialen ist für die Attraktivität ein wichtiger Faktor. Gleiches gilt für die Verfügbarkeit von Kita und Grundschule, damit junge Familien sich in den Ortschaften wohlfühlen. Dafür sind gute Rahmenbedingungen wichtig wie ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr, auskömmliche Betreuungszeiten und die Stärkung von ­Gewerbeflächen durch gute Netzanbindung.

Wie können Bürger und Unternehmen in der Corona-Krise unterstützt werden?

Walter: Zur Bewältigung der Krise und Eindämmung des Virus kommt es auf jeden Einzelnen an. Nur wenn wir uns alle verantwortungsvoll verhalten, wird es gelingen, einen weiteren Lockdown zu verhindern. Der Kreis ist besonders durch das Gesundheitsamt gefordert. Hier brauchen wir dauerhaft ausreichende Ressourcen und moderne Arbeits- und Kommunikationsmittel, um die Bürger und Unternehmen zu unterstützen und schnell handlungsfähig zu sein.

Was wollen Sie für die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs tun?

Walter: Im öffentlichen Personennahverkehr brauchen wir bei Verbindungen und der Fahrplangestaltung in der Fläche mehr Flexibilität. Moderne Konzepte wie „Car on Demand“ müssen sinnvoll adaptiert werden. Auch eine Verdichtung der Takte wäre gut, die Orte dürfen hier gegenüber den größeren Zentren im Kreis nicht abgehängt werden. Zur Modernisierung gehört auch, unnötige ­Tarifwechsel zu beseitigen und private Dienstleister in das ÖPNV-Netz zu integrieren.

Wie wollen Sie verhindern, dass die Kreisumlage weiter steigt, um die Kommunen zu entlasten?

Walter: Die Finanzen des Kreises dürfen trotz Corona nicht zur Belastung der Kommunen werden, vor Ort müssen Handlungsspielräume erhalten bleiben. Daher gilt es Effizienz- und Einspar-Potenziale im Kreishaushalt zu identifizieren wie eine kritische Prüfung von Kreisbeteiligungen, die keine Infrastruktur beinhalten, zum Beispiel das RWE-Aktienpaket. Auch müssen Doppelstrukturen, die im Kreis und zum Beispiel in der Stadt Paderborn existieren, auf den Prüfstand.

Warum soll ich Ihnen am 13. September meine Stimme geben?

Walter: Ich verstehe meine Aufgabe als Landrätin weder als reine Repräsentationsfigur noch als Vollstreckerin der Wünsche einer Partei. Der liberale Kern, den ich vertrete, bildet meine Leitlinie in der Arbeit für das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger. Meine wichtigsten Wahlziele sind: die Digitalisierung voranbringen, die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit im Kreis fördern sowie konsequent moderne Technologien voranbringen. Um dies zu erreichen, brauche ich Ihre Stimme.