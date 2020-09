„Ich setze mich für Soziale Gerechtigkeit ein“

Zur Person: Alter: 26 Jahre Wohnort: Paderborn Beruf: Personalreferentin Familienstand: Ledig Hobbys: Mein Hund, Lesen, Politik, Konzerte ...

In welchem Bereich sehen Sie die drängendsten Probleme im Kreis?

Alina Wolf: Ich sehe große Probleme in der Einkommensentwicklung und der Armut im Kreis. Zudem sehe ich dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf die Frauenhäuser, die deutlich mehr Kapazitäten benötigen, Wir brauchen mehr mobile Beratungen sowie Angebote speziell für geflohene Frauen. Im Allgemeinen sollten wir in jede politische Entscheidung soziale und ökologische Aspekte einfließen lassen. Ich setze mich ein für einen Nationalpark Senne, für verbindlichen Naturschutz in Zusammenarbeit mit den Landwirten und Landwirtinnen sowie für eine ÖPNV-Verbesserung.

Wie soll es mit dem Flug­hafen weitergehen?

Wolf: Statt immer noch Millionen für den unrentablen Flughafen auszugeben, muss das Geld jetzt in den sozialökologischen Wandel fließen. Wichtig ist uns, dass das Gelände in öffentlicher Hand verbleibt und dass eine Nachfolgenutzung gesellschaftlichen Mehrwert bietet. Der Flughafen kann beispielsweise mittelfristig der Energiewende dienen und zu einem Bürgerwindpark oder einem Solarpark umgestaltet werden. Diese Konversion muss sozial abgesichert sein. Die etwa 170 Beschäftigten müssen in den neuen Betrieb ohne Lohnabschläge übernommen werden. Wo das aufgrund ihrer Berufe nicht möglich ist, sind die Beschäftigten über eine Auffanggesellschaft mit öffentlichen Geldern sozial ab­zusichern. Dort können Sie für innovative Arbeitsbereiche fortgebildet und auch dorthin vermittelt werden.

Die Windkraft entzweit die Menschen vor Ort? Wie stehen Sie zu neuen Windrädern?

Wolf: Ich denke, dass wir viele positive Beispiele anführen können, bei denen die Bürgerinnen und Bürger miteinbezogen wurden. Wichtig ist mir, dass von der Energiewende nicht nur einzelne Grundbesitzer profitieren, denn so werden die Bürgerinnen und Bürger weniger Akzeptanz entwickeln. Wir schlagen Windräder in genossenschaftlicher und kommunaler Hand vor. Zudem sollten wir die Möglichkeiten der Solarenergie nicht unterschätzen. Der Kreis Paderborn soll hier zum Vorreiter werden und die Bürger­innen und Bürger sollen die Vorteile davon erfahren.

Das Paderborner Land ist sehr ländlich geprägt. Was wollen Sie zur Stärkung der Ortschaften tun?

Wolf: Außerhalb der großen Städte gestaltet sich das Leben zunehmend schwierig. Viele Kleinstädte und Dorfgemeinden verkommen zu öden Orten. Ein wichtiger Aspekt zur Stärkung der Ortschaften ist eine gute Anbindung an den ÖPNV. Wir wollen den ÖPNV schrittweise flächendeckend kostenlos machen. Ab sofort sollen alle Personen bis 18 Jahre, Schüler, Azubis und sozial Benachteiligte fahrscheinfrei fahren dürfen.

Ein weiter wichtiger Punkt ist die gesundheitliche Versorgung. Die Versorgung mit Hausärzten wird immer dünner und die Wege zu Fachärzten und ins Krankenhaus immer weiter. Wir fordern daher vom Kreis betriebene Gesundheitszentren mit festangestellten Ärzten. Auch die Natur braucht mehr Schutz. Zur Pflege und Aufforstung der Wälder benötigen wir doppelt so viel Personal in den Forstämtern. Ebenso setzen wir uns in den landwirtschaftlichen Regionen für kreiseigene Mitarbeiter zur Kontrolle der Gülle ein, damit eine Grundwasserverseuchung mit Nitrat verhindert wird.

Wie können Bürger und Unternehmen in der Corona-Krise unterstützt werden?

Wolf: Trotz milliardenschwerer Schutzschirme für Betriebe und Unternehmen hat es bei Hartz-IV und der Sozialhilfe keinen Cent mehr gegeben! Diese Menschen müssen alle Zusatzkosten für Wohnen, Hygiene und gestiegene Lebensmittelpreise aus ihrer viel zu geringen Grundsicherung bezahlen. Die Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit haben seit März alle Forderungen und Klagen bekämpft und die Not der Menschen abgewiegelt. Wir fordern, die sozialrechtlichen Regelungen im Sozialgesetzbuch weitreichend auszuschöpfen und den Betroffenen unbürokratisch einen Corona-Zuschlag auszuzahlen.

Was wollen Sie für die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs tun?

Wolf: Mobilität bedeutet Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Zugang zu Gütern für alle! Der Verkehrssektor hat bislang wenig zum Klimaschutz beigetragen. Ganz im Gegenteil: Die CO 2 -Emission steigt. Statt Wachstum beim motorisierten Individualverkehr brauchen wir eine sozialökologische Mobilitätswende, die alle Menschen und unser Klima schützt. Der Kreis muss flächendeckend mit flexiblen Mobilitätsangeboten erschlossen und sinnvoll in der Region und mit der Bahn vernetzt sein. Sozialbenachteiligte brauchen endlich ein bezahlbares Sozialticket. Der Preis muss niedriger sein als der Verkehrszuschuss im Sozialhilfesatz und in der Grundsicherung. Wir setzten uns zudem für die Reaktivierung der Almetalbahn in öffentlicher Hand ein.

Wie wollen Sie verhindern, dass die Kreisumlage weiter steigt, um die Kommunen zu entlasten?

Wolf: Viele Kommunen und Kreise sind besorgt wegen der Auswirkungen der Corona-Krise auf ihre finanzielle Situation. Denn ein Rückgang der Wirtschaftsleistung wirkt sich direkt durch verminderte Steuereinnahmen aus. In Krisenzeiten wie diesen ist es schwierig, feste Aussagen zu treffen. Ich sehe aber Entlastungspotenzial für die Kommunen beim Flughafen. Dieses unrentable Leuchtturmprojekt muss endlich beendet werden.

Die dadurch freiwerdenden Mittel müssen in zukunftsfähige Projekte im Kreis Paderborn investiert werden, von denen auch die Kommunen profitieren. So sollten wir in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der regenerativen Energien investieren. Auch ein kommunaler genossenschaftlicher Wohnungsbau würde mittel- und langfristig Einnahmen generieren und gleichzeitig für günstigen Wohnraum für die Bürgerinnen und Bürger sorgen.

Warum soll ich Ihnen am 13. September meine Stimme geben?

Wolf: Ich setze mich für einen sozial gerechten, ökologischen und sexismusfreien Kreis Paderborn ein.