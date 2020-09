„Ich bringe das Know-how dafür mit“

Zur Person: Alter: 50 Jahre Wohnort: Paderborn (Ükern) Beruf: selbstständiger Datenverarbeitungskaufmann Familienstand: ledig Hobbys: Segeln ...

In welchem Bereich sehen Sie die drängendsten Probleme im Kreis?

Thomas Mertens: Paderborn braucht dringend eine Wirtschafts- und Energiereform, da Paderborn nur als Hochtechnologiestandort mit Einbeziehung von Forschung und Lehre – im Tandem mit Erneuerbarer Energie – eine Zukunft hat.

Wie soll es mit dem Flug­hafen weitergehen?

Mertens: Es kann nur mit einer Reform des Flughafens weiter­gehen. Der Flughafen hat nur eine Zukunft, wenn es eine Aufteilung in eine Infrastrukturgesellschaft in kommunaler Hand und eine Betriebsgesellschaft in Trägerschaft der regionalen Wirtschaft gibt. Die jetzt geplante Insolvenz und die vorgesehene massive Verkleinerung vernichtet direkt mehr als hundert und indirekt weitere hunderte Arbeitsplätze im Kreis Paderborn. Die Schäden für Paderborn als Hochtechnologie-Standort sind unabsehbar.

Die Windkraft entzweit die Menschen vor Ort? Wie stehen Sie zu neuen Windrädern?

Mertens: Einige Gemeinden im Kreis haben jahrelang auf Gerichtsprozesse gegen die Windkraftbetreiber gesetzt, die sie letztlich verloren. Dies führte nicht nur zu einem finanziellen Desaster, gleichzeitig verloren die Bürger jedes Mitspracherecht bei der Vergabe. Lichtenau macht es vor, wie durch vernünftiges und hartes Verhandeln der Windkraftausbau gesteuert werden kann und gleichzeitig Kommunen und Bürger davon profitieren. Das ist mein Weg.

Das Paderborner Land ist sehr ländlich geprägt. Was wollen Sie zur Stärkung der Ortschaften tun?

Mertens: Die Menschen im Kreis Paderborn sind viel aufgeschlossener und moderner, als es der ländliche Eindruck erscheinen lässt. Mit dem Ausbau des Glas­fasernetzes wird endlich ein entscheidender Schritt getan, um auch das Paderborner Land für die Zukunft fit zu machen. Dem müssen Reformen in der Mobilität und dem Einsatz der Erneuerbaren Energien folgen. Als Hochtechnologiestandort befindet sich der gesamte Kreis in einem weltweiten Wettbewerb, der nur gemeinsam gewonnen werden kann.

Wie können Bürger und Unternehmen in der Corona-Krise unterstützt werden?

Mertens: Von Corona besonders betroffene Unternehmen und Bürger benötigen direkte Hilfe. Nicht jedes Unternehmen und jeder Bürger ist gleich betroffen. Daher: Statt Gießkanne konkrete Hilfe in konkreter Not. Da wo es möglich und verantwortbar ist, sollen Corona-Regeln gelockert werden. Die Gefahr einer zweiten Welle sollten wir aber nie aus dem Blick verlieren.

Was wollen Sie für die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs tun?

Mertens: Aufgrund der Fehl­investitionen in veraltete Dieseltechnik steuern die Paderborner Busunternehmen auf ein finanzielles Desaster zu. Die hohen CO2 -Besteuerungen und Flottenverbrauchsstrafen, die kommen werden, sind schon in wenigen Jahren unfinanzierbar. Während andere Kommunen in NRW bis zum Jahr 2025 bereits vollständig CO2-neutral sein wollen und durch die Einsparungen und Förderungen günstigere und bessere Anbindungen an die Bürger weitergeben können, plant Padersprinter bis dahin, einen einzigen CO2-neutralen Bus anzuschaffen. Außer dem finanziellen Desaster macht dies Paderborn zum Umwelt-Schlusslicht in ganz Nordrhein-Westfalen. Wir setzen zudem auf die Reaktivierung der Almetalbahn, auf ein Stadtbahn-Konzept auf der Schienen-Ost-West-Achse mit neuer Haltestelle Kaukenberg/Barker/Uni sowie auf eine Ver­längerung der reaktivierten Teutoburger-Wald-Eisenbahn von Gütersloh bis nach Hövelhof.

Wie wollen Sie verhindern, dass die Kreisumlage weiter steigt, um die Kommunen zu entlasten?

Mertens: Allein durch die eben beschriebenen Reformen würde den Kommunen jedes Jahr ein zweistelliger Millionenbetrag mehr zur Verfügung stehen.

Warum soll ich Ihnen am 13. September meine Stimme geben?

Mertens: Ohne eine Wende im Umgang mit der Hochtechnologie, und im Umgang mit Erneuerbarer Energie sowie eine europaweite Zusammenarbeit, einer offenen Gesellschaft und moderner Mobilität hat Paderborn keine Zukunft. Darum ist dies Chefsache. Ich bringe das Know-how dafür mit.