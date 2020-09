„Windenergie sichert nicht die Versorgungssicherheit“

Zur Person: Alter: 66 Jahre Wohnort: Borchen Beruf: Rentner (Kaufmann) Familienstand: verheiratet Hobbys: Sport und Kultur, Schützenverein ...

In welchem Bereich sehen Sie die drängendsten Probleme im Kreis?

Karl-Heinz Tegethoff: Mit der Merkelschen Grenzöffnung am 24. September 2015, was nach Art. 16a Abs.2 Grundgesetz einen Verfassungsbruch darstellt, gelangten und gelangen auch viele illegale Migranten in den Kreis Paderborn und belasten unsere innere Sicherheit und unser Sozialsystem.

Wie soll es mit dem Flug­hafen weitergehen?

Tegethoff: Als zentraler logistischer Knotenpunkt bildet der Flughafen Paderborn einen wichtigen Faktor für den Wirtschaftsstandort Paderborn. Im Verbund mit führenden Partnern aus Wirtschaft, Industrie und Gewerbe gilt es, eine langfristige Nutzungsstrategie zu erarbeiten.

Die Windkraft entzweit die Menschen vor Ort. Wie stehen Sie zu den Windrädern?

Tegethoff: Die Windenergie als nicht grundlastfähiger Flatterstrom – eine ökologische und ökonomische Speicherung ist nicht möglich – sichert als grün-rotes Ideologiegespinst nicht die Versorgungssicherheit im Kreis Paderborn. Meine Anfrage an die Bürgermeister unseres Kreises im Dezember 2019, wie man hinsichtlich eines totalen Stromausfalls (Blackout) gewappnet sei, ergab, dass dieser Katastrophenfall nicht vorgesehen ist. So könnte man meinen, weil aus keiner Stadt oder Gemeinde eine Antwort kam!

Das Paderborner Land ist sehr ländlich geprägt. Was wollen Sie zur Stärkung der Ortschaften tun?

Tegethoff: Die Revitalisierung des ländlichen Raumes durch den Erhalt oder die Neuschaffung lebendiger Ortskerne ist eine ganz wichtige Zukunftsfrage.

Wie können Bürger und Unternehmen in der Corona-Krise unterstützt werden?

Tegethoff: Die angebliche ­Covid-19-Pandemie rechtfertigt keine weitere Aussetzung unserer demokratischen Grundrechte. Die Corona-Demonstrationen in Berlin am 29. August mit hundert­tausenden Teilnehmern – heimische Medien sprechen von vierzigtausend Teilnehmern – führte nachweislich nicht zu höheren Infektions­zahlen.

Was wollen Sie für die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs tun?

Tegethoff: Der ÖPNV muss auch im ländlichen Raum eine gute Anbindung gewährleisten. Alternative Lösungsansätze sind nicht zu vernach­lässigen.

Wie wollen Sie verhindern, dass die Kreisumlage weiter steigt, um die Kommunen zu entlasten?

Tegethoff: Nach der zweiten Corona-Welle – nämlich der Pleitewelle – werden eine Vielzahl von Aufgaben neben der Kreis­umlage anstehen!

Warum soll ich Ihnen am 13. September meine Stimme geben?

Tegethoff: Ich stehe für stärkere Einbindung und Partizipation der Bürger in die kommunale Politik. Das bedeutet, ich unterstütze direkte Demokratie unter anderem in Form von Bürgerentscheiden und sonstigen Petitionen.