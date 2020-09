Fair teilen statt wegwerfen

Vom Eingang aus gesehen befindet sich der Fairteiler in der hinteren, linken Ecke des Gebäudes in der Kochbuch-Abteilung und besteht im Wesentlichen aus einem Kühlschrank und einem Lebensmittelregal. Betreut wird beides von Natascha Thomas und Paul Matthes von der Foodsharing-Initiative Paderborn. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Lebensmittel zu retten, weil viel zu viel weggeworfen wird“, erzählt Matthes. Die Initiative gibt es seit 2015. Verteilt werden die Lebensmittel zum einen direkt über eine Gruppe beim Messenger-Dienst Telegram, der inzwischen 388 Lebensmittelretter angehören, zum anderen über die Fairteiler in der Katholischen Hochschule, der aber derzeit coronabedingt noch geschlossen ist, und in der Stadtbibliothek. In der Initiative gibt es Mitglieder, die sich wie Natascha Thomas und Paul Matthes als Betreuer eines Fairteilers oder Abholer engagieren, aber auch einige, die sich lediglich am direkten Austausch beteiligen.

Film gab Anstoß

Natascha Thomas ist dazu gekommen, nachdem sie im damaligen Zwischenstand am Königsplatz einen Film über Lebensmittelverschwendung gesehen hatte. „Danach war es mir wichtig, aktiv zu werden“, erzählt die Lehrerin. Paul Matthes lebte 2018 in einer großen Wohngemeinschaft unter anderem mit einer Foodsharing-Botschafterin zusammen und war direkt von dem Anliegen überzeugt. „Dabei geht es nicht in erster Linie darum, sozial schwächere Menschen zu versorgen, denn dafür leisten die Tafeln viel professioneller sehr gute Arbeit“, betont er. „Uns ist es wichtig, dass nicht so viel im Müll landet, was noch völlig in Ordnung ist.“

Mehrere Anlaufstationen

Deshalb gibt es auch eine Reihe von Anlaufstationen, wo die Mitglieder der Initiative direkt Lebensmittel abholen können, wie verschiedene Supermärkte und einige Beschicker des Wochenmarktes. „Dafür brauchen wir die Abholer, die sehr zuverlässig zu bestimmten Zeiten bei ‚ihrem‘ Betrieb die Waren in Empfang nehmen müssen“, erläutert Matthes. Die jeweiligen Abholer hätten auch das erste Zugriffsrecht auf die Waren. Außerdem würden sie über die Telegram-Gruppe verteilt. Dort gibt es beispielsweise auch Hinweise auf Obstbäume, die noch abgeerntet werden dürfen. Was übrig bleibt, landet ebenfalls im Fairteiler. „Vom Wochenmarkt bleibt mittwochs zum Beispiel in der Regel einiges übrig“, sagt Natascha Thomas. Generell könne man aber nie vorhersagen, was gerade verfügbar ist. „Es lohnt sich immer, einfach mal vorbeizugucken, wenn man in der Nähe ist“, rät sie.

Wer in die Gruppe aufgenommen werden und deren Arbeit möglicherweise unterstützen möchte, erhält den entsprechenden Einladungslink über die Facebook-Gruppe „Foodsharing Paderborn – Lebensmittel FAIRteilen“. Dort gibt es auch, ebenso wie als Info am Fairteiler, alle wichtigen Hinweise, was verteilt werden darf. „Wir würden uns sehr freuen, wenn die Gruppe weiter wächst und wir auch weitere Abholer und Betreuer gewinnen könnten. Denn es gibt noch sehr viele Möglichkeiten, die wir aus personellen Grünen noch gar nicht ausschöpfen können“, wirbt Paul Matthes um Mitstreiter.