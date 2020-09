AfD-Kundgebung und Gegenveranstaltungen auf der Lieth

Paderborn (WB/itz). So viel Aufmerksamkeit haben die Wohngebiete Auf der Lieth und Kaukenberg in den vergangenen Jahren wohl selten bekommen. Am Freitagabend fanden zeitgleich drei Veranstaltungen in dem Paderborner Stadtteil statt. Auslöser war die AfD, die am Einkaufszentrum Auf der Lieth zur Abschlusskundgebung zum Kommunalwahlkampf eingeladen hatte.

Von Westfalen-Blatt