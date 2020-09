Paderborn (WB/pH). Zu einem Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Königsbuscher Weg in Paderborn mussten am frühen Samstagmorgen Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd sowie die ehrenamtliche Einheit Stadtmitte ausrücken. Zwei Autos waren in Brand geraten.

Von Westfalen-Blatt