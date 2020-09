Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatte sich offenbar zunächst in einem Pkw das Feuer entwickelt, das dann ein weiteres Fahrzeug in Brand setzte. Unter Atemschutz konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand schnell löschen. Alle Bewohner des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude entweder selbst oder mit Hilfe der Einsatzkräfte verlassen. Die Feuerwehr ging in der Nacht zunächst von keinen Verletzten aus. Ein Feuerwehrbus stand für die Bewohner zum Aufenthalt bereit. Im Einsatz waren gut 50 Einsatzkräfte der Feuerwehrwachen Nord und Süd, der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Wewer, Stadtheide und Elsen. Der Rettungsdienst stand ebenso bereit wie die Notfallseelsorge. Zur Brandursache und zum entstandenen Schaden an den Fahrzeugen und am Gebäude konnte die Feuerwehr in der Nacht noch keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.